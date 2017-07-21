Пловец Дратцев не исключает, что завершит карьеру после завоевания бронзы ЧМ
БАЛАТОНФЮРЕД /Венгрия/, 21 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский пловец Евгений Дратцев не исключает, что чемпионат мира по водным видам спорта в Венгрии будет последним его соревнованием в спортивной карьере. Об этом он заявил ТАСС после завоевания бронзы турнира.
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Дратцев в пятницу занял третье место на дистанции 25 км. Победу одержал француз Аксель Реймонд, второе — итальянец Маттео Фурлан.
«В прошлом году я целенаправленно готовился к олимпийским десяти километрам, но выступление на Играх не сложилось. Думал уходить, но
«И сейчас пока не знаю, что буду делать дальше. После чемпионата отдохну и буду решать, продолжать ли спортивную карьеру. Уже и возраст не тот, да и с семьей хочется быть почаще, сейчас очень много времени провожу на сборах», — добавил он.
С 2007 года пловец завоевал пять медалей чемпионатов мира, но ни одна из них не была высшего достоинства. «Конечно, хочется золотую медаль, я специально и готовился 25 километрам, поскольку здесь был шанс ее завоевать», — отметил он.
Последний раз медаль чемпионата мира Дратцев завоевывал в Барселоне в 2013 году.
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