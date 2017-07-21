Дратцев думал, что итальянца Фурлана дисквалифицируют на ЧМ в заплыве на 25 км

Дратцев в пятницу финишировал в заплыве на озере Балатон с отставанием в 3,4 секунды от француза Акселя Реймонда. Вторым стал итальянец Маттео Фурлан (+0,6).

«Шел без сбоя, кормился регулярно, чтобы без “западаний”. Фактически все кормления прошел. Самое интересное было в конце. На последнем круге почувствовал силы, легко пошло, на финишной прямой пытался выйти в лидеры, видел Акселя, он шел со стороны. Думал, обгонял его, а он первый вышел на буй. На финише итальянец переплыл меня. Думал, у него будет дисквалификация. Он не очень корректно лег на меня на самом финише», — цитирует Дратцева пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.