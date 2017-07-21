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21 июля 2017, 15:56 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Дратцев думал, что итальянца Фурлана дисквалифицируют на ЧМ в заплыве на 25 км

БУДАПЕШТ, 21 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Призер чемпионатов мира в плавании на открытой воде Евгений Дратцев думал, что его соперника из Италии дисквалифицируют после некорректного поведения на финише заплыва на 25 км на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Дратцев в пятницу финишировал в заплыве на озере Балатон с отставанием в 3,4 секунды от француза Акселя Реймонда. Вторым стал итальянец Маттео Фурлан (+0,6).

«Шел без сбоя, кормился регулярно, чтобы без “западаний”. Фактически все кормления прошел. Самое интересное было в конце. На последнем круге почувствовал силы, легко пошло, на финишной прямой пытался выйти в лидеры, видел Акселя, он шел со стороны. Думал, обгонял его, а он первый вышел на буй. На финише итальянец переплыл меня. Думал, у него будет дисквалификация. Он не очень корректно лег на меня на самом финише», — цитирует Дратцева пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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БУДАПЕШТ, 21 июля. /ТАСС/. Бразильянка Ана Марсела Кунья завоевала золото на дистанции 25 км в плавании на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Спортсменка преодолел дистанцию за 5 часов 21 минуту 58,4 секунды.
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