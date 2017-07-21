Россия завоевала седьмое золото на чемпионате мира по водным видам спорта

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Финал соревнований в произвольной программе групп у синхронисток на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште завершился победой сборной России. Анастасия Баяндина, Влада Чигирева, Вероника Калинина, Мария Шурочкина, Дарья Баяндина, Марина Голядкина, Полина Комар и Дарина Валитова получили от судей 97,3000 балла.

Серебряные медали выиграли спортсменки из сборной Китая Сяо Яньнин, Го Ли, Чан Хао, Лян Синьпин, Инь Ченсинь, Фэн Ю, Тан Менъни, Ю Лэлэ (95,2333). Третье место заняли украинки Анна Волошина, Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Александра Кашуба, Марина Алексеева, Владислава Алексеева и Валерия Апрелева (93,9333).

Для сборной России эта победа стала седьмой на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Ранее Светлана Колесниченко выиграла в технической и произвольной программах солисток, а также в технической и произвольной программах дуэтов с Александрой Пацкевич. Кроме того, сборная России завоевала золото в технической программе командных соревнований, а Евгений Кузнецов и Илья Захаров победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Цитата По количеству золотых медалей на чемпионате мира по водным видам спорта сборная России вышла на первое место опередив китайцев, которые все свои победы одержали в прыжках в воду (7 против 6).

На третьей позиции — Франция, завоевавшая четыре награды высшей пробы (три в плавании на открытой воде и одну в прыжках в воду).