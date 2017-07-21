Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/30455595/
21 июля 2017, 14:19 | Водные: Плавание | РБК-Спорт

Россия завоевала седьмое золото на чемпионате мира по водным видам спорта

Синхронистки Анастасия Баяндина, Влада Чигирева, Вероника Калинина, Мария Шурочкина, Дарья Баяндина, Марина Голядкина, Полина Комар и Дарина Валитова принесли России седьмую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Российские синхронистки в соревнованиях групп. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Финал соревнований в произвольной программе групп у синхронисток на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште завершился победой сборной России. Анастасия Баяндина, Влада Чигирева, Вероника Калинина, Мария Шурочкина, Дарья Баяндина, Марина Голядкина, Полина Комар и Дарина Валитова получили от судей 97,3000 балла.

Серебряные медали выиграли спортсменки из сборной Китая Сяо Яньнин, Го Ли, Чан Хао, Лян Синьпин, Инь Ченсинь, Фэн Ю, Тан Менъни, Ю Лэлэ (95,2333). Третье место заняли украинки Анна Волошина, Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Александра Кашуба, Марина Алексеева, Владислава Алексеева и Валерия Апрелева (93,9333).

Для сборной России эта победа стала седьмой на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Ранее Светлана Колесниченко выиграла в технической и произвольной программах солисток, а также в технической и произвольной программах дуэтов с Александрой Пацкевич. Кроме того, сборная России завоевала золото в технической программе командных соревнований, а Евгений Кузнецов и Илья Захаров победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

На третьей позиции — Франция, завоевавшая четыре награды высшей пробы (три в плавании на открытой воде и одну в прыжках в воду).

Год назад на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро россиянки выиграли золото в обоих видах программы. В дуэтах победу одержали Наталья Ищенко и Светлана Ромашина. В групповых соревнованиях первое место заняли Влада Чигирева, Наталья Ищенко, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Гелена Топилина и Елена Прокофьева.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Еще 7 новостей  Все новости

СМИ анонсировали покупку «Миланом» футболиста «Реала» за €70 млн

Полиция арестовала главу Федерации футбола Испании

«Зенит» отказался отпустить своего футболиста в «Бордо»

СМИ анонсировали покупку «Миланом» футболиста «Реала» за €70 млн

Полиция арестовала главу Федерации футбола Испании