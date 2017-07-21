Успехи на Сурдоолимпиаде: пловчиха из Астрахани установила мировой рекорд
XXIII Сурдоолимпийские игры, которые проходят в настоящее время в Турции в городе Самсун, принесли новые спортивные достижения. Успешной олимпиада стала для воспитанницы астраханской спортивной школы им. Б. Н. Скокова Виктории Терентьевой.
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В ведомстве добавили, что девушка в составе сборной России прошла в финал Сурдоолимпиады (спорт глухих). Тренируется Виктория Терентьева под руководством Александра Полуэктова.
Добавим, что в копилке у Виктории Терентьевой это далеко не первые награды. Так, на чемпионате и первенстве России по плаванию (спорт глухих), проходивших в Казани в ноябре 2015 года, в первый игровой день Виктория завоевала золото на дистанции 400 метром вольным стилем, побив рекорд России на 5 секунд. Уже на следующий день астраханка завоевала ещё одну медаль высшей пробы на дистанции 50 метров вольным стилем. По итогам соревнований Терентьева выиграла все дистанции и стала пятикратной победительницей и трёхкратной рекордсменкой чемпионата России по плаванию.
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