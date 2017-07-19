Большаков, Кулик, Новикова, Абросимов проплывут смешанную эстафету 5 км на ЧМ

Первая в истории чемпионатов мира по водным видам спорта смешанная эстафета 4 по 1250 метров пройдет на озере Балатон 20 июля.

«Эстафету у нас поплывет Сергей Большаков, Дарья Кулик, Кирилл Абросимов и Мария Новикова», — сообщил агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России Сергей Бурков.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.