Большаков, Кулик, Новикова, Абросимов проплывут смешанную эстафету 5 км на ЧМ
БУДАПЕШТ, 19 июл —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Определен состав сборной России по плаванию на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Венгрии.
Первая в истории чемпионатов мира по водным видам спорта смешанная эстафета 4 по 1250 метров пройдет на озере Балатон 20 июля.
«Эстафету у нас поплывет Сергей Большаков, Дарья Кулик, Кирилл Абросимов и Мария Новикова», — сообщил агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России Сергей Бурков.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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