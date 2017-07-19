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19 июля 2017, 16:07 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Первый вице-президент FINA оказался в центре коррупционного скандала

Первый вице-президент Международной федерации плавания (FINA) Хуссейн аль Мусаллам оказался в центре коррупционного скандала.

Он требовал перевести на свой банковский счёт 10% от суммы спонсорского контракта, составлявшего $ 40−50 млн, сообщает Spiegel.

Источник опубликовал записи переговоров кувейтского функционера с китайским посредником.

Хуссейн аль Мусаллам был избран на пост первого вице-президента Международной федерации плавания в июле 2015 года на конгрессе FINA, который состоялся в Казани.
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