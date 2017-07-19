Первый вице-президент FINA оказался в центре коррупционного скандала
Первый
вице-президент Международной федерации плавания (FINA) Хуссейн аль Мусаллам оказался в центре коррупционного скандала.
Он требовал перевести на свой банковский счёт 10% от суммы спонсорского контракта, составлявшего $ 40−50 млн, сообщает Spiegel.
Источник опубликовал записи переговоров кувейтского функционера с китайским посредником.
Хуссейн аль Мусаллам был избран на пост первого
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