Твичелл выиграла золото ЧМ в плавании на открытой воде на 5 км, Ермакова — 14-я
В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионата мира по водным видам спорта.
Представительница США Эшли Твичелл завоевала золото в плавании на открытой воде на дистанции 5 км. Лучшая из россиянок, Валерия Ермакова, заняла 14-е место.
Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт. Плавание на открытой воде
Женщины. 5 км
1. Эшли Твичелл (США) — 59.07,0.
2. Орели Мюллер (Франция) — 59.10,5.
3. Ана Кунья (Бразилия) — 59.11,4…
14. Валерия Ермакова (Россия) — 1:00.51,9…
35. Мария Новикова (Россия) — 1:02.04,9.
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