Майкл Фелпс примет участие в программе «Неделя акул»
Каждый день с 24 по 30 июля в рамках «Недели акул» на discoverychannel будут выходить программы, которые показывают этих удивительных существ в необычном ракурсе, развенчивают мифы и представляют результаты новейших исследований.
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«Неделя акул» в этом году будет особенно захватывающей: сразу в двух проектах цикла принял участие абсолютный рекордсмен по количеству олимпийских наград и многократный рекордсмен мира Майкл Фелпс.
В программе «Майкл Фелпс: наперегонки с акулой» легендарный пловец проверит предел человеческих возможностей, померившись силами с одним из самых быстрых хищников на планете.
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