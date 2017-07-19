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19 июля 2017, 12:12 | Водные: Плавание | PROСПОРТ - Казахстан

Майкл Фелпс примет участие в программе «Неделя акул»

Каждый день с 24 по 30 июля в рамках «Недели акул» на discoverychannel будут выходить программы, которые показывают этих удивительных существ в необычном ракурсе, развенчивают мифы и представляют результаты новейших исследований.

Каждый день с 24 по 30 июля в рамках Недели акул на discoverychannel будут выходить программы которые показывают этих удивительных существ в необычном ракурсе развенчивают мифы и представляют результаты новейших исследований.<br /> Увеличить
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«Неделя акул» в этом году будет особенно захватывающей: сразу в двух проектах цикла принял участие абсолютный рекордсмен по количеству олимпийских наград и многократный рекордсмен мира Майкл Фелпс.

В программе «Майкл Фелпс: наперегонки с акулой» легендарный пловец проверит предел человеческих возможностей, померившись силами с одним из самых быстрых хищников на планете.
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