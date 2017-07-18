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18 июля 2017, 0:38 | Водные: Плавание | ТАСС

Президент Татарстана не сомневался в победе Казани за проведение ЧМ-2022 на короткой воде

КАЗАНЬ, 18 июля. /ТАСС/. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что был уверен в победе Казани за право проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде в 2022 году. Об этом он заявил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

Президент Татарстана не сомневался в победе Казани за проведение ЧМ-2022 на короткой воде - Фото Увеличить
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«Впечатления от выигрыша позитивные, никаких сомнений не было, что мы выиграем. В Казани есть бренд. Я помню, как мы боролись за право проведения Универсиады, первый раз проиграли, второй раз выиграли. Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, Кубок конфедераций также провели», — сказал Минниханов.

«Мы наработали опыт, сегодня есть доверие. Это не значит, что пришли и выиграли. Это надо каждый раз подтверждать, как спортсмен принимает тот вес, который должен принимать, поэтому этот стандарт надо держать», — отметил он.

Он добавил, что сегодня Казань может заявляться на крупные спортивные мероприятия. «У нас есть планы провести юношескую Олимпиаду, если руководство страны примет такое решение. У нас есть возможности, поэтому и дальше будем двигаться вперед», — сказал президент республики.

Как сообщал ТАСС, Казань избрана столицей чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года. На проведение турнира также претендовали Гонконг, Будапешт и Тайбэй.
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На короткой воде: Казань примет чемпионат мира 2022 года в 25-метровом бассейне

БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Казань в очередной раз получила право принять крупный международный спортивный турнир, на этот раз в столице Татарстана пройдет чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Произойдет это в 2022 году, однако город, который в 2015 году принимал более статусные соревнования — чемпионат мира по водным видам спорта — фактически уже сейчас готов к проведению турнира.
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