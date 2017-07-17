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17 июля 2017, 13:45 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Леонов: Количество зрительских мест в бассейне к ЧМ по плаванию-2022 увеличат до 6000

БУДАПЕШТ, 17 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Организаторы чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года, который пройдет в Казани, намерены увеличить количество посадочных мест в бассейне до 6 тысяч, заявил министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов.

Казань в понедельник получила право на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года. Соревнования пройдут во Дворце водных видов спорта.

«В нашем предложении FINA мы озвучили, что хотим расширить количество мест для зрителей в бассейне до 6 тысяч», — сказал Леонов во время презентации заявки Казани в Будапеште.
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Оргкомитет ЧМ по плаванию 2022 года в Казани сохранит безвизовый режим для участников

БУДАПЕШТ, 17 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что участники чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который пройдет в Казани в 2022 году, смогут приехать в Россию без виз.
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