Леонов: Количество зрительских мест в бассейне к ЧМ по плаванию-2022 увеличат до 6000
БУДАПЕШТ, 17 июл —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Организаторы чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года, который пройдет в Казани, намерены увеличить количество посадочных мест в бассейне до 6 тысяч, заявил министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов.
Казань в понедельник получила право на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года. Соревнования пройдут во Дворце водных видов спорта.
«В нашем предложении FINA мы озвучили, что хотим расширить количество мест для зрителей в бассейне до 6 тысяч», — сказал Леонов во время презентации заявки Казани в Будапеште.
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