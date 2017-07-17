Леонов: Количество зрительских мест в бассейне к ЧМ по плаванию-2022 увеличат до 6000

Казань в понедельник получила право на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года. Соревнования пройдут во Дворце водных видов спорта.

«В нашем предложении FINA мы озвучили, что хотим расширить количество мест для зрителей в бассейне до 6 тысяч», — сказал Леонов во время презентации заявки Казани в Будапеште.