Сальников: Вопрос переноса этапа КМ по плаванию из Москвы в Казань решится до конца года

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Этап Кубка мира нынешнего сезона пройдет в Москве 2 и 3 августа. В понедельник Казань получила право на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года.

«Нам еще предстоит проработать этот вопрос, обсудить некоторые детали. В этом году решение будет принято», — заявил Сальников.

Российская столица принимает этап Кубка мира по плаванию на короткой воде с 2003 года.