Оргкомитет ЧМ по плаванию 2022 года в Казани сохранит безвизовый режим для участников
БУДАПЕШТ, 17 июл —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что участники чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который пройдет в Казани в 2022 году, смогут приехать в Россию без виз.
Казань в понедельник получила право на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года. Ранее столица Татарстана принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, и на нем работала безвизовая программа для участников.
«Да, эта безвизовая программа сохранится», — сказал Леонов, в ответ на соответствующий вопрос одного из членов бюро Международной федерации плавания (FINA) во время презентации заявки Казани в Будапеште.
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