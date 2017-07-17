Оргкомитет ЧМ по плаванию 2022 года в Казани сохранит безвизовый режим для участников

Казань в понедельник получила право на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года. Ранее столица Татарстана принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, и на нем работала безвизовая программа для участников.

«Да, эта безвизовая программа сохранится», — сказал Леонов, в ответ на соответствующий вопрос одного из членов бюро Международной федерации плавания (FINA) во время презентации заявки Казани в Будапеште.