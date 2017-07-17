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17 июля 2017, 13:28 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Оргкомитет ЧМ по плаванию 2022 года в Казани сохранит безвизовый режим для участников

БУДАПЕШТ, 17 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что участники чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который пройдет в Казани в 2022 году, смогут приехать в Россию без виз.

Казань в понедельник получила право на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года. Ранее столица Татарстана принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, и на нем работала безвизовая программа для участников.

«Да, эта безвизовая программа сохранится», — сказал Леонов, в ответ на соответствующий вопрос одного из членов бюро Международной федерации плавания (FINA) во время презентации заявки Казани в Будапеште.
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Леонов: Количество зрительских мест в бассейне к ЧМ по плаванию-2022 увеличат до 6000

БУДАПЕШТ, 17 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Организаторы чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года, который пройдет в Казани, намерены увеличить количество посадочных мест в бассейне до 6 тысяч, заявил министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов.
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