Казань примет чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года
Сегодня в Будапеште прошли выборы городов, которые в 2022-м и 2024-м годах примут чемпионат мира по плаванию на короткой воде.
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Заявка Казани, которую представляли министр спорта Татарстана Владимир Леонов и президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, произвела фурор на членов жюри. Казань с огромным отрывом опередила в голосовании Тайбэй и Гонконг и примет чемпионат мира в 2022-м году.
По словам Владимира Леонова, вся инфраструктура в Казани готова уже сейчас. Соревнования пройдут во Дворце водных видов спорта. (Артур ЕНИКЕЕВ).
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