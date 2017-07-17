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17 июля 2017, 13:25 | Водные: Плавание | Спорт-Экспресс

Казань примет чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года

Сегодня в Будапеште прошли выборы городов, которые в 2022-м и 2024-м годах примут чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

Сегодня в Будапеште прошли выборы городов которые в 2022-м и 2024-м годах примут чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Увеличить
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Заявка Казани, которую представляли министр спорта Татарстана Владимир Леонов и президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, произвела фурор на членов жюри. Казань с огромным отрывом опередила в голосовании Тайбэй и Гонконг и примет чемпионат мира в 2022-м году.

По словам Владимира Леонова, вся инфраструктура в Казани готова уже сейчас. Соревнования пройдут во Дворце водных видов спорта. (Артур ЕНИКЕЕВ).
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Леонов: Количество зрительских мест в бассейне к ЧМ по плаванию-2022 увеличат до 6000

БУДАПЕШТ, 17 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Организаторы чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года, который пройдет в Казани, намерены увеличить количество посадочных мест в бассейне до 6 тысяч, заявил министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов.
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