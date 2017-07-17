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17 июля 2017, 12:46 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Леонов: Казань ведет переговоры с FINA о проведении с 2018 года этапа КМ по плаванию

БУДАПЕШТ, 17 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Министр по делам молодежи и спорту республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что ведутся переговоры с Международной федерацией плавания (FINA) о том, чтобы со следующего года Казань принимала этап Кубка мира по плаванию.

<em>БУДАПЕШТ 17 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника Гибадиева. </em>Министр по делам молодежи и спорту республики <span class=error>Татарстан</span> Владимир <span class=error>Леонов</span> заявил что ведутся переговоры с Международной федерацией плавания (<span class=error>FINA</span>) о том чтобы со следующего года Казань принимала этап Кубка мира по плаванию. Увеличить
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В понедельник в Будапеште состоялась презентация заявки Казани на чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года. В последние годы российский этап Кубка мира по плаванию проводился в Москве.

«На самом деле мы давно работаем с FINA, решение будет за бюро, которое в полном составе посещало Казань. Есть конкуренция, конечно, не знаем, о чем говорили наши соперники, осталось ждать решения. В 2015 году наш чемпионат мира поставил ряд рекордов. У нашей заявки есть свой коленкор, своя история. У нас все готово к этому чемпионату мира, и, думаю, это должно работать в нашу пользу», — сказал Леонов журналистам.

«Мы каждый год проводим крупные соревнования, в частности, Мировую серию по прыжкам в воду. Мы ведем переговоры с FINA, чтобы со следующего года проводить в Казани этап Кубка мира по плаванию. Также в 2022 году мы предлагаем FINA принять не только чемпионат мира, но и конвенцию FINA», — добавил Леонов.

Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, в городе на постоянной основе проходят соревнования национального уровня по плаванию, а также российский этап Мировой серии по прыжкам в воду.
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