Казань провела в Будапеште презентацию заявки на ЧМ-2022 по плаванию на короткой воде

Презентация заявки состоялась в Будапеште, где в эти дни проходит чемпионат мира по водным видам спорта.

По ходу презентации министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал, что в качестве арены соревнований Казань хочет использовать Дворец водных видов спорта, в котором во время чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года проходили соревнования по прыжкам в воду. Также планируется использовать деревню спортсменов.

Кроме Казани на чемпионаты мира по плаванию в 25-метровом бассейне 2022 и 2024 годов претендуют Гонконг, Тайбэй и Будапешт.

Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, в городе на постоянной основе проходят соревнования национального уровня по плаванию, а также российский этап Мировой серии по прыжкам в воду.