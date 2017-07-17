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17 июля 2017, 12:38 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Казань провела в Будапеште презентацию заявки на ЧМ-2022 по плаванию на короткой воде

БУДАПЕШТ, 17 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Казань в понедельник провела презентацию своей заявки на чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года.

Презентация заявки состоялась в Будапеште, где в эти дни проходит чемпионат мира по водным видам спорта.

По ходу презентации министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал, что в качестве арены соревнований Казань хочет использовать Дворец водных видов спорта, в котором во время чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года проходили соревнования по прыжкам в воду. Также планируется использовать деревню спортсменов.

Кроме Казани на чемпионаты мира по плаванию в 25-метровом бассейне 2022 и 2024 годов претендуют Гонконг, Тайбэй и Будапешт.

Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, в городе на постоянной основе проходят соревнования национального уровня по плаванию, а также российский этап Мировой серии по прыжкам в воду.
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БУДАПЕШТ, 17 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Организаторы чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года, который пройдет в Казани, намерены увеличить количество посадочных мест в бассейне до 6 тысяч, заявил министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов.
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