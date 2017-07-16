Мюллер победила в плавании в открытой воде на 10 км на ЧМ, Крапивина — 15-я
Француженка Орелье Мюллер стала чемпионкой мира в плавании в открытой воде на 10 км.
Второе место заняла Саманта Аревало из Эквадора, а бронзовые награды завоевали итальянка Арианна Бриди и бразильянка Ана Марсела Кунья. Россиянка Анастасия Крапивина стала 15-й.
Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Плавание в открытой воде. Женщины. 10 км
1. Орелье Мюллер (Франция) — 2:00.13,7.
2. Саманта Аревало (Эквадор) — 2:00.17,2.
3. Арианна Бриди (Италия) — 2:00.17,2.
3. Ана Марсела Кунья (Бразилия) — 2:00.17,2…
15. Анастасия Крапивина (Россия) — 2:01.55,0…
33. Дарья Кулик (Россия) — 2:07.18,0.
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