Абросимов занял четвертое место в плавании на открытой воде на ЧМ по водным видам спорта
БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Абросимов стал четвертым в плавании на открытой воде на дистанции пять километров на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
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Победу одержал француз
Другой российский пловец Кирилл Беляев финишировал 32-м с отставанием 58,50 секунды.
Француз стал первым победителем чемпионата мира по водным видам спорта 2017 года.
Турнир стартовал 14 июля и завершится 30 июля.
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