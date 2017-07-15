Лохте признан невиновным в даче ложных показаний об инциденте на Олимпиаде-2016
Суд Бразилии снял с американского пловца Райана Лохте обвинения в даче ложных показаний по поводу инцидента на Олимпиаде в Рио.
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Шестикратный олимпийский чемпион рассказал в интервью о том, что его и партнеров по команде якобы ограбили на автозаправке. Впоследствии расследование выявило, что на самом деле пловцы были оштрафованы за порчу имущества на АЗС в состоянии алкогольного обвинения. Работники АЗС заставили их заплатить штраф, угрожая оружием, поскольку изначально спортсмены платить отказывались.
Суд признал, что Лохте не нарушил закон, сочинив историю об ограблении.
Национальный олимпийский комитет США отстранил Лохте от соревнований на 10 месяцев и оштрафовал его на 100 тысяч долларов. Дисквалификация истекла 30 июня, Лохте примет участие в турнире в
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