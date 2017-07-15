Лохте признан невиновным в даче ложных показаний об инциденте на Олимпиаде-2016

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Шестикратный олимпийский чемпион рассказал в интервью о том, что его и партнеров по команде якобы ограбили на автозаправке. Впоследствии расследование выявило, что на самом деле пловцы были оштрафованы за порчу имущества на АЗС в состоянии алкогольного обвинения. Работники АЗС заставили их заплатить штраф, угрожая оружием, поскольку изначально спортсмены платить отказывались.

Суд признал, что Лохте не нарушил закон, сочинив историю об ограблении.