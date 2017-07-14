Пловец Морозов откажется от старта в смешанной комбинированной эстафете на ЧМ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в венгерской столице с 14 по 30 июля, соревнования пловцов начнутся 23-го числа.

«Как обычно, у меня запланировано немало стартов: три эстафеты, два индивидуальных старта. Будет накладка с эстафетами: в четвертый день соревнований будет финал смешанной комбинированной эстафете 4×100 и через 15 минут — полуфинал на дистанции 100 метров. Проплыть две “сотни” с таким небольшим временем для отдыха будет сложно, поэтому с одной эстафеты придется сняться. А в остальном все нормально», — сказал Морозов.

Последний раз медаль чемпионата мира 25-летний пловец завоевал четыре года назад в Барселоне, где стал вторым на дистанции 50 м вольным стилем и третьим — в эстафете 4×100 м вольным стилем.

«Неудачными получились не только Олимпийские игры, но и [прошлый чемпионат мира] в Казани, [чемпионат Европы] в Берлине, где хоть и были медали, но тогда со свойственным мне максимализмом посчитал выступление провальным», — сказал он.