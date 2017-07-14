Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/30388895/
14 июля 2017, 15:30 | Водные: Плавание | ТАСС

Пловец Морозов откажется от старта в смешанной комбинированной эстафете на ЧМ

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в эстафете 4×100 м вольным стилем Владимир Морозов планирует отказаться от старта в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м на чемпионате мира в Будапеште. Об этом он сообщил ТАСС.

Спортсмен принял такое решение в связи с тем что по расписанию через 15 минут ему предстоит выйти на старт полуфинала на 100 метров кролем. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в венгерской столице с 14 по 30 июля, соревнования пловцов начнутся 23-го числа.

«Как обычно, у меня запланировано немало стартов: три эстафеты, два индивидуальных старта. Будет накладка с эстафетами: в четвертый день соревнований будет финал смешанной комбинированной эстафете 4×100 и через 15 минут — полуфинал на дистанции 100 метров. Проплыть две “сотни” с таким небольшим временем для отдыха будет сложно, поэтому с одной эстафеты придется сняться. А в остальном все нормально», — сказал Морозов.

Последний раз медаль чемпионата мира 25-летний пловец завоевал четыре года назад в Барселоне, где стал вторым на дистанции 50 м вольным стилем и третьим — в эстафете 4×100 м вольным стилем.

«Неудачными получились не только Олимпийские игры, но и [прошлый чемпионат мира] в Казани, [чемпионат Европы] в Берлине, где хоть и были медали, но тогда со свойственным мне максимализмом посчитал выступление провальным», — сказал он.

«Последние три года прошли ни шатко, ни валко, но сейчас у меня второй результат сезона в мире, что дает мне определенную надежду и уверенность. Поэтому не думаю, что мне может что-нибудь еще помешать. В Рио я упал максимально низко в своих результатах», — добавил Морозов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Еще 7 новостей  Все новости

Бабаев: ЦСКА предстоят непростые игры с АЕКом, но команда должна выйти в следующий раунд

Пловец Морозов откажется от старта в смешанной комбинированной эстафете на ЧМ

Мутко: развитие физкультуры и спорта является приоритетным направлением в РФ

Бабаев: ЦСКА предстоят непростые игры с АЕКом, но команда должна выйти в следующий раунд

Пловец Морозов откажется от старта в смешанной комбинированной эстафете на ЧМ