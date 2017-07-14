Пловец Морозов откажется от старта в смешанной комбинированной эстафете на ЧМ
МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в эстафете 4×100 м вольным стилем Владимир Морозов планирует отказаться от старта в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м на чемпионате мира в Будапеште. Об этом он сообщил ТАСС.
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Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в венгерской столице с 14 по 30 июля, соревнования пловцов начнутся 23-го числа.
«Как обычно, у меня запланировано немало стартов: три эстафеты, два индивидуальных старта. Будет накладка с эстафетами: в четвертый день соревнований будет финал смешанной комбинированной эстафете 4×100 и через 15 минут — полуфинал на дистанции 100 метров. Проплыть две “сотни” с таким небольшим временем для отдыха будет сложно, поэтому с одной эстафеты придется сняться. А в остальном все нормально», — сказал Морозов.
Последний раз медаль чемпионата мира 25-летний пловец завоевал четыре года назад в Барселоне, где стал вторым на дистанции 50 м вольным стилем и третьим — в эстафете 4×100 м вольным стилем.
«Неудачными получились не только Олимпийские игры, но и [прошлый чемпионат мира] в Казани, [чемпионат Европы] в Берлине, где хоть и были медали, но тогда со свойственным мне максимализмом посчитал выступление провальным», — сказал он.
«Последние три года прошли ни шатко, ни валко, но сейчас у меня второй результат сезона в мире, что дает мне определенную надежду и уверенность. Поэтому не думаю, что мне может
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