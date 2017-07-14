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14 июля 2017, 12:32 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Пловцы Шёстрём, Ларкин и Аткинсон выступят на этапе Кубка мира в Москве

Олимпийская чемпионка в плавании, рекордсменка мира шведка Сара Шёстрём выступит на московском этапе Кубка мира, который пройдет в бассейне спорткомплекса «Олимпийский».

Олимпийская чемпионка в плавании рекордсменка мира шведка <span class=error>Сара</span> <span class=error>Шёстрём</span> выступит на московском этапе Кубка мира который пройдет в бассейне спорткомплекса Олимпийский. Увеличить
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Этап Кубка мира в Москве состоится 2—3 августа.

Как сообщает пресс-служба соревнований, Шёстрём также примет участие в пресс-конференции открытия, на участие в которой заявлены чемпионка мира в плавании на короткой воде Алия Аткинсон (Ямайка) и двукратный чемпион мира Митч Ларкин (Австралия).

Кубок мира по плаванию в 2017 году сменил формат. В частности, новые правила Международной федерации плавания (FINA) не позволяют спортсменам выступать более чем на четырех дистанциях за этап.
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