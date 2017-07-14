Пловцы Шёстрём, Ларкин и Аткинсон выступят на этапе Кубка мира в Москве
Олимпийская чемпионка в плавании, рекордсменка мира шведка Сара Шёстрём выступит на московском этапе Кубка мира, который пройдет в бассейне спорткомплекса «Олимпийский».
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Этап Кубка мира в Москве состоится
Как сообщает
Кубок мира по плаванию в 2017 году сменил формат. В частности, новые правила Международной федерации плавания (FINA) не позволяют спортсменам выступать более чем на четырех дистанциях за этап.
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