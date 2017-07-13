Владимир Сальников: финальный рывок перед неминуемым провалом?
Главный редактор «Советского спорта» поясняет позицию редакции накануне громкого судебного процесса.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, речь идет о расследовании ситуации в плавании, которое провела наша газета.
Многие задались вчера вопросом: зачем мы опубликовали информацию о том, что глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников подал на нас в суд?
Мы — спортивные журналисты. Наша работа — не только освещать матчи, заплывы и гонки, но и внимательно следить за тем, что происходит внутри структур управления спортом в нашей стране. Следить и рассказывать нашим читателям, где есть возможности для улучшений. В плавании проблем, которые надо решать — огромное количество. Мы честно делаем свою работу. Функционеры — нет. Хочется спросить: что вы хотите доказать своим иском? У нас растет популярность плавания? У нас сплошь золото на мировых чемпионатах и олимпиадах? У нас мамы ведут детей в бассейны, где с ними занимаются тренеры, у которых высокая зарплата?
Докажите это — хоть в суде, хоть в любом ином пространстве. Мы с удовольствием об этом напишем.
Но федерацию волнует не это. Давайте посмотрим на эту историю без
Сохранить лицо перед неминуемой отставкой? Вряд ли
Или попытка отвлечь внимание от
Что написано одним из первых пунктов устава любой спортивной федерации? Какая задача указана как основная? Популяризация данного вида спорта. Между тем есть такие федерации (и Всероссийская федерация плавания — в их числе), для которых главная задача — чтобы о них пореже вспоминали, чтобы никто не занимался расследованиями о том, что внутри у них происходит. ВФП занимает нижние строчки в любых рейтингах о том, как занимается популяризацией своего вида спорта. «Советский спорт» делает то, что как раз должны делать спортивные чиновники. Честно занимаемся проблемами в одном из самых медалеемких видов спорта. В отличие от чиновников, которым стоило бы не за бюджетные деньги обелять свой образ (юрист, представляющий интересы федерации в суде — у кого он на зарплате?), а заниматься своими прямыми обязанностями.
Впереди суд. И поверьте, в отличие от Сальникова, нам есть что сказать.
Николай Яременко
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