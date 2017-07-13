Фесикова избрана капитаном сборной России по плаванию на чемпионате мира

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в венгерской столице с 14 по 30 июля.

«Фесикова стала капитаном сборной, ее выбрали сами ребята, тренеры в этом не участвовали. Анастасия обладает авторитетом в команде, так что я рад, что она взяла на себя эту миссию», — сказал Сальников.

Фесикова, которая также является чемпионкой мира 2011 года, была капитаном олимпийской сборной России по плаванию на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Сборная России отправится на чемпионат мира 15 июля.