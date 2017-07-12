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12 июля 2017, 12:39 | Водные: Плавание | АиФ Казань

ФИНА одобрила кандидатуру Казани на проведение ЧМ по плаванию

ФИНА утвердила кандидатуру Казани на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде в 2022 или 2024 году, сообщает пресс-служба Международной федерации плавания.

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На проведение соревнований также претендуют Будапешт, Гонконг и Тайбэй (Китай). Решение о том, кто же примет ЧМ, будет принято 17 июля.

Напомним, Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году. Первое место в общекомандном зачете заняла сборная Китая — 15 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых наград (35 медалей). На втором месте — сборная США — (13 золотых, 14 серебряных, 6 бронзовых — всего 33). На третьем — Россия с 17 медалями (9 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых награды).
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Новости Плавания

FINA одобрила заявку Казани на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде

FINA одобрила заявку Казани на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Международная федерация плавания (FINA) утвердила заявку Казани на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде в 2022 году или в 2024-м. Об этом сообщает пресс-служба организации.
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