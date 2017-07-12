ФИНА одобрила кандидатуру Казани на проведение ЧМ по плаванию

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На проведение соревнований также претендуют Будапешт, Гонконг и Тайбэй (Китай). Решение о том, кто же примет ЧМ, будет принято 17 июля.

Напомним, Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году. Первое место в общекомандном зачете заняла сборная Китая — 15 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых наград (35 медалей). На втором месте — сборная США — (13 золотых, 14 серебряных, 6 бронзовых — всего 33). На третьем — Россия с 17 медалями (9 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых награды).