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11 июля 2017, 18:19 | Водные: Плавание | ТАСС

FINA одобрила заявку Казани на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Международная федерация плавания (FINA) утвердила заявку Казани на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде в 2022 году или в 2024-м. Об этом сообщает пресс-служба организации.

FINA также одобрила заявки Будапешта, Тайбэя и Гонконга, которые вместе с Казанью претендует и на проведение международной конвенции FINA по водным видам спорта. Окончательное решение будет принято 17 июля 2017 года.

В 2015 году в Казани прошел чемпионат мира по водным видам спорта.
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