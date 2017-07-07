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7 июля 2017, 15:56 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Пловец Вековищев пополнил состав сборной России на ЧМ по решению президиума ВФП

МОСКВА, 7 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Пловец Михаил Вековищев вошел в состав сборной России на июльский чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Сергей Колмогоров.

<em>МОСКВА 7 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника Гибадиева. </em>Пловец Михаил <span class=error>Вековищев</span> вошел в состав сборной России на июльский чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште сообщил агентству Р-Спорт главный тренер сборной России Сергей Колмогоров. Увеличить
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Вековищев стал 29-м пловцом в составе сборной России на этот турнир после того, как Колмогоров внес его кандидатуру на рассмотрение президиумом Всероссийской федерации плавания.

«Участие Вековищева утверждено президиумом», — сообщил Колмогоров по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Как сообщил Колмогоров ранее агентству «Р-Спорт», Вековищев рассматривается в качестве кандидата в эстафетные команды.
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