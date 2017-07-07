Пловец Вековищев пополнил состав сборной России на ЧМ по решению президиума ВФП
МОСКВА, 7 июл —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Пловец Михаил Вековищев вошел в состав сборной России на июльский чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Сергей Колмогоров.
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Вековищев стал 29-м пловцом в составе сборной России на этот турнир после того, как Колмогоров внес его кандидатуру на рассмотрение президиумом Всероссийской федерации плавания.
«Участие Вековищева утверждено президиумом», — сообщил Колмогоров по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Как сообщил Колмогоров ранее агентству «Р-Спорт», Вековищев рассматривается в качестве кандидата в эстафетные команды.
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