Сальников: ВФП поддерживает курс, выбранный президентом FINA Хулио Маглионе

В июле в Будапеште во время чемпионата мира по водным видам спорта пройдет выборный конгресс организации. На пост президента претендуют нынешний глава FINA Хулио Маглионе и президент Европейской лиги плавания Паоло Барелли.

«Впереди у нас конгресс FINA, где состоятся выборы в руководство. Мы поддерживаем курс FINA и курс нынешнего президента (Хулио Маглионе). За последние годы многое удалось сделать. С большим успехом прошли чемпионаты мира, в том числе наш чемпионат мира 2015 года в Казани, уверен, будет большой успех и у чемпионата мира в Будапеште. Календарь будущих комплексных чемпионатов мира уже определен до 2023 года. Кстати, на право проведения чемпионата мира на короткой воде 2020 года вновь претендует Казань», — сказал Сальников корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Большим достижением, по мнению Сальникова, стало расширение олимпийской программы в плавании, в которую добавили три комплекта наград, и женского олимпийского турнира в водном поло.

«Успешно развивается специальная программа FINA “Плавание для всех, плавание для жизни”, нацеленная на обучение плаванию. В ее рамках проводятся мероприятия по обучению широких масс населения навыкам плавания. FINA отметила, что ВФП вносит существенный вклад в развитие этой программы, публикуя соответствующие материалы в своих изданиях, в социальных сетях, общая аудитория читателей которых значительно выросла за прошедший период», — отметил он.

Сальников подчеркнул, что он благодарен за поддержку в выдвижении его кандидатуры на пост в бюро FINA. Голосование по избранию членов бюро FINA также состоится на конгрессе в Будапеште. «Я благодарен за доверие президиуму федерации, членам высшего наблюдательного совета и континентальным организациям Азии, Америки, Океании и Африки, президенты которых подтвердили поддержку моей кандидатуры», — добавил он.