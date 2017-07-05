Пловец Хоменко «не заморачивается» высоким местом в мировом рейтинге перед ЧМ
МОСКВА, 5 июл —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский пловец Илья Хоменко считает, что пока не стоит обращать внимание на мировой рейтинг, и старается не делать этого перед июльским чемпионатом мира по водным видам спорта в Будапеште.
На данный момент времени на дистанции 200 метров брассом в топ-10 мирового рейтинга входят сразу три российских пловца: Антон Чупков, Кирилл Пригода и сам Хоменко.
«Я стараюсь не заморачиваться на этот счет, все решаться будет на дорожке, а рейтинги — это такое дело: можно его возглавить, показав хороший, быстрый результат, когда это будет не надо, а в нужный момент вообще ничего не показать», — сказал Хоменко корреспонденту агентства «Р-Спорт».
«Я чувствую, что все идет правильно, все идет по плану во всем — и технически, и физически. На чемпионате России закончился один цикл, сейчас снова набираем форму. Я своему тренеру полностью доверяю, у него был 11 июля день рождения, 75 лет ему исполнилось. У него огромный опыт. Сейчас готовимся к чемпионату мира, и если там мне удастся улучшить свой личный рекорд, буду доволен», — добавил он.
Чемпионат мира в Будапеште пройдет
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