Пловец Хоменко «не заморачивается» высоким местом в мировом рейтинге перед ЧМ

На данный момент времени на дистанции 200 метров брассом в топ-10 мирового рейтинга входят сразу три российских пловца: Антон Чупков, Кирилл Пригода и сам Хоменко.

«Я стараюсь не заморачиваться на этот счет, все решаться будет на дорожке, а рейтинги — это такое дело: можно его возглавить, показав хороший, быстрый результат, когда это будет не надо, а в нужный момент вообще ничего не показать», — сказал Хоменко корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Я чувствую, что все идет правильно, все идет по плану во всем — и технически, и физически. На чемпионате России закончился один цикл, сейчас снова набираем форму. Я своему тренеру полностью доверяю, у него был 11 июля день рождения, 75 лет ему исполнилось. У него огромный опыт. Сейчас готовимся к чемпионату мира, и если там мне удастся улучшить свой личный рекорд, буду доволен», — добавил он.