Владимир Морозов присоединится к сборной России по плаванию перед ЧМ 8 июля
МОСКВА, 5 июл —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Призер Олимпийских игр в эстафетном плавании, действующий обладатель Кубка мира Владимир Морозов присоединится к сборной России перед чемпионатом мира 8 июля, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Всероссийской федерации плавания.
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Морозов готовится в США к ключевому старту сезона — июльскому чемпионату мира по водным видам спорта, который пройдет в Будапеште.
На данный момент времени в составе команды на чемпионат мира значатся 28 пловцов, кандидатуру Михаила Вековищева будет утверждать президиум Всероссийской федерации плавания. Если он примет положительное решение, то Вековищев станет 29-м спортсменом, который в составе сборной отправится в Будапешт. Планируется, что он станет кандидатом в эстафетные команды на этот турнир.
«По эстафетам у нас все согласно плану. Мы не выставляем эстафету 4 по 100 м вольным стилем у женщин, остальные эстафеты на чемпионате мира мы плывем», — сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Сергей Колмогоров.
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