Владимир Морозов присоединится к сборной России по плаванию перед ЧМ 8 июля

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Морозов готовится в США к ключевому старту сезона — июльскому чемпионату мира по водным видам спорта, который пройдет в Будапеште.

На данный момент времени в составе команды на чемпионат мира значатся 28 пловцов, кандидатуру Михаила Вековищева будет утверждать президиум Всероссийской федерации плавания. Если он примет положительное решение, то Вековищев станет 29-м спортсменом, который в составе сборной отправится в Будапешт. Планируется, что он станет кандидатом в эстафетные команды на этот турнир.

«По эстафетам у нас все согласно плану. Мы не выставляем эстафету 4 по 100 м вольным стилем у женщин, остальные эстафеты на чемпионате мира мы плывем», — сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Сергей Колмогоров.