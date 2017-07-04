Баландин: Не хочу давать ложных обещаний о медали. В нашем виде все решает одно движение
Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин вернулся с международного старта в Софии, где завоевал два «золота» и «бронзу». В Алматы именитый пловец проведет финальную часть подготовки к чемпионату мира-2017.
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В интервью корреспонденту Vesti.kz Баландин сравнил ЧМ с Олимпиадой, рассказал о причинах неудачных выступлений в спринте и о том, почему не прогнозирует результаты.
— Дмитрий, наверняка было сложно возвращаться в привычный спортивный ритм после Олимпиады. Тут и участие во всевозможных медийных событиях, и повышенное внимание. Насколько трудно было вновь адаптироваться к «боевому» ритму жизни?
— Безусловно, после приезда с Олимпиады было повышенное внимание. И полноценно вернуться к тренировкам я смог только в феврале. Самым емким был период до Нового года. Мне посчастливилось посетить много интересных событий. Это был интересный опыт, но жизнь ведь идет дальше.
Спорт звал, и как раз с февраля я уже полноценно начал подготовку к чемпионату мира. Cейчас, как сказал тренер и как показало мое недавнее выступление в Софии, мой уровень подготовки не уступает тому, который был за месяц до Олимпиады. Практически столько же по времени осталось и до ЧМ. Кроме того, появились
— Финальный отрезок подготовки пройдет в Алматы. Главная задача — это «подводка» непосредственно к старту?
— Да. Сейчас уже началось снижение интенсивности нагрузок. В Болгарии, где я выступил, мы как раз находились в фазе наивысших нагрузок, поэтому
— Вы дружите с россиянином Артемом Чупковым, который в финальльном заплыве в Рио Вам проиграл. Не писал он Вам о жажде реванша?
— (Смеется) Я, если честно говорить, с ним давно не общался. И
— Если сравнивать чемпионат мира и Олимпиаду, ощущения ответственности одинаковые? Или олимпийский антураж добавляет больше нервозности?
— Думаю, да.
— Вы стали олимпийским чемпионом на дистанции 200 метров брассом. Отразилось ли это на специфике тренировочной программы? Имею в виду полную отдачу себя «золотой» для Вас дистанции.
— Я никогда не работал конкретно на 200 метров. Всегда подготовка включала в себя тренировки и на 50 метров, и на 100. Просто есть один такой момент. У меня с детства именно «двухсотка» получалась лучше всего. И в тему вашего вопроса, триумф на Олимпиаде не повлиял на характер тренировок, определение 200 метров основным видом. Мы также продолжаем работать и на остальные виды. Другое дело, что на коротких дистанциях большую роль играет физическое состояние. Я просто не самый большой пловец (смеется). Если сравнивать с остальными спринтерами. Поэтому я в спринте немного уступаю и лучше выгляжу на 200 метров.
— То есть, если бы Вы набрали больше мышечную массу, то смогли бы конкурировать и на коротких дистанциях?
— (Смеется) Ну практически да. При этом не забывайте об особенностях технической подготовки. Все плавают и готовятся
— Вас можно назвать иконой казахстанского плавания. Не мешает повышенное внимание и ожидания соотечественников медали от Вас на каждом крупном старте?
— Мне, если откровенно, мешает. Наверное, любому бы человеку мешало давление, когда постоянно слышишь: «Давай! Давай! Давай! Давай!». Поэтому я никогда никому ничего не обещаю в этом плане, в плане результатов на соревнованиях. И на вопрос о том, будет ли у меня медаль, например, на чемпионате мира, всегда говорю, что я буду стараться, буду работать и отдавать всего себя, а дальше уже посмотрим. Конкретно спрогнозировать результат — это нереально. Особенно в таких видах, где решает иногда просто одно движение. Не хотелось бы давать ложных обещаний.
— Вы, как спортсмен, наверняка умеете определять уровень своих нынешних кондиций. Старт в Софии Вам помог в этом? Определили для себя, на что готовы конкретно сейчас? Не прогноз результата, а конкретно внутреннее состояние. Например, в сравнении с периодом перед Олимпийскими играми.
— Так сразу мне тяжело вспомнить. Такие старты, как в Болгарии, не запоминаются, так как входят в подготовительную программу. И больше напоминают ударную тренировку. Поэтому сфокусироваться на своем состоянии не удается. Крупные старты — да. Там иной подход, иные ощущения. Но и то, со временем начинаешь забывать. Так что мне трудно сейчас сравнить свое внутреннее состояние и ощущение своей нынешней готовности и, например, то же самое прошлогодней давности. Но могу сказать, что мне сейчас намного легче.
Финальную часть подготовки к ЧМ мы проводим дома, в Алматы. Голова уже отдыхает от сторонних моментов, которые преследует во время выездных сборов. К тому же, дополнительно влияет факт того, что долгое время не видишь родных, друзей и близких людей. Поэтому я больше психологически расслаблен сейчас.
— А вот золотая олимпийская медаль повлияла на условия подготовки? Может, финансирование увеличилось.
— Даже и не знаю. Мы, честно говоря, имели хорошие условия и раньше. перед Рио прошли прекрасную подготовку. И сейчас хорошо готовимся. Единственное, команда у нас выросла, что не может не радовать. Если раньше мы ездили на крупные старты только я и Руденко (Екатерина Руденко — участница трех Олимпиад — прим.Vesti.kz), то сейчас к нам присоединились двое молодых ребят. Плюс вместе с нами начала готовиться молодежная сборная. Только у них вот юношеский ЧМ будет в конце августа. Но команда растет, есть перспективы роста.
— Парни подтянулись на фоне Вашего успеха? Типа показали, что и мы можем брать медали в плавании.
— Скорее ребята сами захотели сделать прорыв. Ну и да, возможно, что моя медаль стала своеобразным стимулом и мотивацией. Может, был
— Судя по Вашему общению, нет смысла спрашивать о внутренней готовности к старту.
— (Смеется) Это точно. Я очень хорошо настроен. Поэтому осталось выложиться по своему максимуму.
Напомним, Баландин завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Рио (2016 год). Он стал лучшим в финале на 200 метров брассом.
Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Венгрии с 14 по 30 июля. Соревнования в плавании начнутся 23 июля.
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