Донские пловцы взяли четыре медали на Кубке России
Спортсмены из Ростова Диана Шелудченко и Илья Хоменко взяли четыре медали на Кубке России по плаванию.
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Согласно информации из официальных источников, на проходящих в Москве соревнованиях Диана Шелудченко заняла первое место на дистанции 400 метров (комплексное плавание), а также стала третьей на дистанции 200 метров.
Илья Хоменко стал бронзовым призером на дистанциях 100 и 200 метров брассом.
Всего в первый день соревнований в столице было разыграно 16 комплектов наград.
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