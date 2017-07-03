Донские пловцы взяли четыре медали на Кубке России

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Согласно информации из официальных источников, на проходящих в Москве соревнованиях Диана Шелудченко заняла первое место на дистанции 400 метров (комплексное плавание), а также стала третьей на дистанции 200 метров.

Илья Хоменко стал бронзовым призером на дистанциях 100 и 200 метров брассом.

Всего в первый день соревнований в столице было разыграно 16 комплектов наград.