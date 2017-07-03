Пловец Колесников заявил, что уверен в своих силах перед дебютом на взрослом ЧМ

Обладатель трех юниорских рекордов Европы в плавании на спине Колесников в составе сборной России на юниорском чемпионате Европы в Нетании (Израиль) одержал ряд побед. После этого турнира он выступит на июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) в составе первой команды. В августе ему предстоит старт на юниорском чемпионате мира в Индианаполисе (США).

«Сейчас сложно сказать, насколько я готов к чемпионату мира. Первенство Европы закончилось только что, все так тяжело прошло, но думаю на 90% я готов. Я совершенно не беспокоюсь насчет выступления за взрослую команду, уверен в своих силах, я к этому шел. Ребята там будут сильнее, чем я, но к этому нужно быть готовым и не унывать», — сказал Колесников.

«Конечно, такой насыщенный период в сезоне это тяжело, даже не знаю как хватает сил, но мотивация всегда есть плыть быстрее и быстрее», — добавил он.