Молдавский пловец установил мировой рекорд на чемпионате Европы

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Особо выделился пловец из Молдовы Алексей Саньков, участвовавший в заплыве среди юниоров по плаванию вольным стилем на дистанции 200 метров. Юному спортсмену удалось преодолеть расстояние за 1.47.00, что позволило установить ему новый мировой рекорд.

Достойный результат продемонстрировала на дистанции 100 метров Татьяна Салкуцан (1.01.55). Пловчиха из Молдовы была удостоена бронзовой медали.

Таким образом, впервые в истории молдавского плавания наши спортсмены завоевали 4 награды чемпионата Европы, установив 12 рекордов Республики Молдова и один мировой рекорд.