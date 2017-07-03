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3 июля 2017, 9:27 | Водные: Плавание | БЕЛТА

Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала золотую награду юниорского ЧЕ по плаванию

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала золотую награду юниорского чемпионата Европы по плаванию, который завершился в Нетании (Израиль), сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>3 июля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Белоруска Анастасия <span class=error>Шкурдай</span> завоевала золотую награду <span class=error>юниорского</span> чемпионата Европы по плаванию который завершился в <span class=error>Нетании</span> (Израиль) сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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В своей коронной дисциплине 50 м баттерфляем брестчанка уже в полуфинале показала неплохой результат — 26,75 сек. В решающем заплыве она преодолела дистанцию еще быстрее — за 26,53 сек. Второе место заняла Полина Егорова из России — 26,62 сек. Бронзовым призером чемпионата стала Сара Юневик из Швеции — 26,69 сек.

По итогам турнира в Нетании белорусские спортсмены заняли 12-е место в общекомандном зачете и установили шесть юношеских рекордов Беларуси.

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