Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала золотую награду юниорского ЧЕ по плаванию
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала золотую награду юниорского чемпионата Европы по плаванию, который завершился в Нетании (Израиль), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В своей коронной дисциплине 50 м баттерфляем брестчанка уже в полуфинале показала неплохой результат — 26,75 сек. В решающем заплыве она преодолела дистанцию еще быстрее — за 26,53 сек. Второе место заняла Полина Егорова из России — 26,62 сек. Бронзовым призером чемпионата стала Сара Юневик из Швеции — 26,69 сек.
По итогам турнира в Нетании белорусские спортсмены заняли 12-е место в общекомандном зачете и установили шесть юношеских рекордов Беларуси.
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