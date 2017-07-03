Дмитрий Баландин выиграл два золота и бронзу в Болгарии

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Олимпийский чемпион Рио-2016 Дмитрий Баландин успешно выступил на Открытом чемпионате Болгарии, который проходил с 29 июня по 2 июля в Софии.

В первый день соревнований Баландин первенствовал на дистанции 100 м брассом, на следующий день взял бронзовую медаль на «полтиннике», а в заключительный день Дмитрию не было равных на его «коронной» дистанции 200 м брассом. Третье место в этой дисциплине досталось другому пловцу из Казахстана — Айбеку Камзенову.

Открытый чемпионат Болгарии является одним из этапов подготовки для казахстанских пловцов к чемпионату мира по водным видам спорта, который состоится с 14 по 30 июля в Будапеште.