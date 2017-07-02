Ефимова выиграла абсолютный зачёт открытого чемпионата Франции по плаванию
Россиянка Юлия Ефимова одержала победу в абсолютном зачёте открытого чемпионата Франции по плаванию, набрав 957 очков.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Второй стала австралийка Холли Барратт, а замкнула тройку лидеров венгерка Катинка Хошу. У мужчин первым стал немец Марко Кох, второе место досталось японцу Косуке Хагино, третье — французу Камилу Лякуру.
Плавание. Открытый чемпионат Франции. Шартр
Абсолютный зачёт. Женщины
1. Юлия Ефимова (Россия, Efimova Team) — 957 очков.
2. Холли Барратт (Австралия) — 921.
3. Катинка Хошу (Венгрия) — 920.
4. Тейлор Маккеун (Австралия) — 901.
5. Юи Охаши (Япония) — 899.
6. Ариана Маккеон (Австралия) — 896.
Мужчины
1. Марко Кох (Германия) — 924.
2. Косуке Хагино (Япония) — 916.
3. Камил Лякур (Франция) — 908.
4. Риосуке Ирие (Япония), Мехди Метелла (Франция) — по 907.
6. Жоао
7. Андрей Говоров (Украина), Андрей Николаев (Россия, Efimova Team) — по 892.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter