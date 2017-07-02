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2 июля 2017, 23:27 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Ефимова выиграла абсолютный зачёт открытого чемпионата Франции по плаванию

Россиянка Юлия Ефимова одержала победу в абсолютном зачёте открытого чемпионата Франции по плаванию, набрав 957 очков.

Россиянка Юлия <span class=error>Ефимова</span> одержала победу в абсолютном зачёте открытого чемпионата Франции по плаванию набрав 957 очков. Увеличить
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Второй стала австралийка Холли Барратт, а замкнула тройку лидеров венгерка Катинка Хошу. У мужчин первым стал немец Марко Кох, второе место досталось японцу Косуке Хагино, третье — французу Камилу Лякуру.

Плавание. Открытый чемпионат Франции. Шартр
Абсолютный зачёт. Женщины

1. Юлия Ефимова (Россия, Efimova Team) — 957 очков.
2. Холли Барратт (Австралия) — 921.
3. Катинка Хошу (Венгрия) — 920.
4. Тейлор Маккеун (Австралия) — 901.
5. Юи Охаши (Япония) — 899.
6. Ариана Маккеон (Австралия) — 896.

Мужчины

1. Марко Кох (Германия) — 924.
2. Косуке Хагино (Япония) — 916.
3. Камил Лякур (Франция) — 908.
4. Риосуке Ирие (Япония), Мехди Метелла (Франция) — по 907.
6. Жоао Гомес-младший (Бразилия) — 896.
7. Андрей Говоров (Украина), Андрей Николаев (Россия, Efimova Team) — по 892.
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