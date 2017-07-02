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2 июля 2017, 23:20 | Водные: Плавание | Sports.kz

Пловец Баландин завоевал две золотые медали на Открытом чемпионате Болгарии

Казахстанский пловец Дмитрий Баландин успешно провел подготовительный этап к чемпионату мира по водным видам спорта, сообщает Sports.kz.

Казахстанский пловец Дмитрий <span class=error>Баландин</span> успешно провел подготовительный этап к чемпионату мира по водным видам спорта сообщает Sports.kz. Увеличить
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Перед мировым первенством Баландин принял участие в Открытом чемпионате Болгарии. Его личный итог — два «золота» и «бронза» — на дистанции 100, 200 и 50 метров брассом соответственно.

В заплыве на 100 метров он победил еще 29 июня, а вторую золотую медаль выиграл 2 июля, в последний день соревнований. Дмитрий показал результат 2 минуты и 14,19 секунды. Вторым стал еще один пловец из Казахстана — Айбек Камзенов (2:16.55), третьим — болгарин Лачезар Шумков (2:18.22).

Чемпионат мира в Будапеште (Венгрия) пройдет с 14 по 30 июля.

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