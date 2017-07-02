Светлана Чимрова победила в финале Кубка России по плаванию на 50 и 200 м баттерфляем
Светлана Чимрова одержала победы в финале Кубка России по плаванию, который проходит в Москве, на дистанциях 50 и 200 метров баттерфляем.
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На дистанции 200 метров результат Чимровой составил 2 минуты 9,77 секунды. Второй стала Мария Арсеньева (2.14,64), замкнула тройку лучших Ульяна Ватаева (2.15,22). На дистанции 50 метров Чимрова стала лучшей с результатом 26,35 секунды, опередив Розалию Насретдинову (26,73) и Екатерину Шапаникову (27,03).
Дарья Константиновна Устинова одержала победу на дистанции 400 метров вольным стилем, финишировав с результатом 4 минуты 11,74 секунды. Второй стала Валерия Саламатина (4.12,84), третьей — Ирина Приходько (4.16,11).
Лучшей на дистанции 200 метров брассом стала Софья Андреева (2 минуты 26,44 секунды). Второй результат показала Мария Темникова (2.26,71). Третьей стала Дарья Чикунова (2.27,03).
У мужчин на 200-метровке комплексом победу одержал Иван Трофимов (2 минуты 1,03 секунды), вторым стал Антон Чупков (2.01,50), Александр Осипенко (2.01,96) замкнул тройку. На дистанции 50 метров вольным стилем тройка призеров выглядит следующим образом: 1. Владислав Козлов (22,70 секунды), 2. Георг Гутманн (22,71), 3. Арсений Бадамшин (22,77).
На дистанции 200 метров на спине победу одержал Дмитрий Мальцев (2 минуты 00,50 секунды). Вторым стал Роман Ларин (2.00,87), третьим — Владислав Тазов (2.03,31).
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