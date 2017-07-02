Россия выиграла общекомандный зачёт на юниорском ЧЕ по плаванию в Израиле
Сборная России одержала победу в общекомандном зачёте на первенстве Европы по плаванию среди юниоров, которое проходило в Израиле.
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Россияне завоевали 11 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых медалей. Вторыми стали представители Венгрии (11−8−2), а замкнули тройку лидеров спортсмены из команды Италии (5−3−3).
Плавание. Первенство Европы среди юниоров. Нетания, Израиль
Общекомандный зачёт
1. Россия — 11−12−7.
2. Венгрия — 11−8−2.
3. Италия — 5−3−3.
В последний день два золота России принесли Егор Куимов и Полина Егорова.
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