Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/30258769/
2 июля 2017, 21:52 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Россия выиграла общекомандный зачёт на юниорском ЧЕ по плаванию в Израиле

Сборная России одержала победу в общекомандном зачёте на первенстве Европы по плаванию среди юниоров, которое проходило в Израиле.

Сборная России одержала победу в общекомандном зачёте на первенстве Европы по плаванию среди юниоров которое проходило в Израиле. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россияне завоевали 11 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых медалей. Вторыми стали представители Венгрии (11−8−2), а замкнули тройку лидеров спортсмены из команды Италии (5−3−3).

Плавание. Первенство Европы среди юниоров. Нетания, Израиль
Общекомандный зачёт

1. Россия — 11−12−7.
2. Венгрия — 11−8−2.
3. Италия — 5−3−3.

В последний день два золота России принесли Егор Куимов и Полина Егорова.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО