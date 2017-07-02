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2 июля 2017, 15:08 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Ефимова вышла в финалы чемпионата Франции на дистанциях 50 и 200 м брассом

В Шартре продолжается открытый чемпионат Франции по плаванию.

В <span class=error>Шартре</span> продолжается открытый чемпионат Франции по плаванию. Увеличить
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Трёхкратная медалистка Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира Юлия Ефимова показала лучший результат в предварительных заплывах на дистанции 50 метров брассом — 30,62 секунды. Также Юлия пробилась в финал на дистанции 200 метров брассом со вторым временем — 2.26,32.

В мужской части соревнований за медали на дистанции 100 метров брассом поспорит россиянин Андрей Николаев, показавший третий результат в предварительных заплывах — 1.01,33.
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