Пловец Баландин выиграл вторую медаль на открытом чемпионате Болгарии
Казахстанский пловец Дмитрий Баландин продолжает подготовку к чемпионату мира в Будапеште (Венгрия), сообщает Sports.kz.
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На Открытом чемпионате Болгарии по плаванию Баландин завоевал вторую медаль — «бронзу» в заплыве на 50 метров брассом. Его время — 28.05 секунды. Победил словак Марек Ботик, серебряным призером стал болгарин Лачезар Шумков.
Ранее Баландин выиграл золотую медаль в заплыве на 100 метров брассом.
Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште с 14 по 30 июля.
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