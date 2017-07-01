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1 июля 2017, 22:29 | Водные: Плавание | Sports.kz

Пловец Баландин выиграл вторую медаль на открытом чемпионате Болгарии

Казахстанский пловец Дмитрий Баландин продолжает подготовку к чемпионату мира в Будапеште (Венгрия), сообщает Sports.kz.

Казахстанский пловец Дмитрий <span class=error>Баландин</span> продолжает подготовку к чемпионату мира в Будапеште (Венгрия) сообщает Sports.kz. Увеличить
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На Открытом чемпионате Болгарии по плаванию Баландин завоевал вторую медаль — «бронзу» в заплыве на 50 метров брассом. Его время — 28.05 секунды. Победил словак Марек Ботик, серебряным призером стал болгарин Лачезар Шумков.

Ранее Баландин выиграл золотую медаль в заплыве на 100 метров брассом.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште с 14 по 30 июля.

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