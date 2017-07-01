Дарья Устинова победила в финале КР по плаванию на 50 и 200 м вольным стилем

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200-метровку кролем Устинова в субботу проплыла за 1 минуту 58,88 секунды. Второе место заняла Арина Опенышева (1,59.27), третье — Валерия Саламатина (1.59,47). На 50 метрах Устинова показала результат 25,10 секунды, второй стала Розалия Насретдинова (25,38), третьей — Мария Каменева (25,41). Опенышева, в свою очередь, выиграла заплыв на 800 м вольным стилем с результатом 8.46,90, второе место на дистанции заняла Екатерина Сорокина (9.00,96), третье — Дарья Илуридзе (9.09,56).

100-метровку баттерфляем в Москве выиграла Светлана Чимрова (58,05), второй стала Вероника Попова (59,36), третьей — Анастасия Гуженкова (1.00,13). В 100-метровке брассом победила Дарья Чикунова (1.08,04), обогнавшая Марию Темникову (1.08,40) и Наталью Иванееву (1.08,69).

На дистанции 50 метров на спине победила Анастасия Фесикова (27,88), второй стала Мария Каменева (28,35), третьей — Ксения Василёнок (28,46). 200-метровку на спине выиграла Ирина Приходько (2.12,49), второе место заняла Кристина Вершинина (2.13,18), третье — Анастасия Осипенко (2.14,58). Вершинина при этом победила на дистанции 200 метров комплексом (2.15,11), где второе место заняла Мария Темникова (2.16,34), а третье — Диана Шелудченко (2.16,59).