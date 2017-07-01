Пловчиха Ефимова выиграла 100 м брассом на Открытом чемпионате Франции
В первый день Открытого чемпионата Франции по плаванию в Шартре трёхкратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира Юлия Ефимова победила на 100 м брассом с рекордом турнира — 1.05,29, а на 200 м комплексом заняла четвёртое место с личным рекордом — 2.11,65.
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Андрей Николаев стал серебряным призёром на 50 м брассом.
Плавание. Открытый чемпионат Франции. Шартр
Женщины. Брасс. 100 м
1. Юлия Ефимова (Россия) — 1.05,29.
2. Джессика Хансен (Австралия) — 1.07,09.
3. Джессика Валл (Испания) — 1.07,48…
10. Вера Калашникова (Россия) — 1.10,72.
Комплекс. 200 м
1. Катинка Хоссу (Венгрия) — 2.09,83.
2. Юи Охаши (Япония) — 2.11,21.
3. Сидни Пикрем (Канада) — 2.11,62.
4. Юлия Ефимова (Россия) — 2.11,65.
Мужчины. Брасс, 50 м
1. Джоао Гомес (Бразилия) — 27,40.
2. Андрей Николаев (Россия) — 27,44.
3. Чаба Силаджи (Сербия) — 27,71…
10. Данила Доленко (Россия) — 28,46.
Брасс, 200 м
1. Марко Кох (Германия) — 2.10,36.
2. Леннард Бремер (Австралия) — 2.14,16.
3. Мэттью Уилсон (Австралия) — 2.14,41…
10. Данила Доленко (Россия) — 2.22,89.
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