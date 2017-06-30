Российские пловцы завоевали 5 наград в 3-й соревновательный день на ЧЕ среди юниоров

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Золото в пятницу сборной России принесла Дарья Васькина в плавании на спине на дистанции 50 метров. Россиянка победила с результатом 28,39 секунды. Серебро завоевала еще одна российская пловчиха Полина Егорова (28,50 секунды). Замкнула тройку итальянка Таня Квальери (28,62).

Еще одно золото россиянки Васькина, Алена Чеховских, Полина Егорова и Василиса Буйная завоевали в комбинированной эстафете 4×100 метров, показав результат 4 минуты 4,76 секунды. Вторыми стали пловчихи сборной Венгрии, бронзу завоевали представительницы Польши.

В эстафете 4 по 200 метров вольным стилем россияне Мартин Малютин, Петр Жихарев, Михаил Бочарников и Иван Гирев с результатом 7 минут 15,58 секунды завоевали серебро. Первыми стали пловцы Венгрии, бронза досталась пловцам из Израиля.

На дистанции 50 метров брассом бронзовую медаль завоевал Евгений Сомов, показавший результат 28,08 секунды. Золото завоевал итальянец Николо Мартиненги (27,24), серебро у его соотечественника Алессандро Пинцути (27,51).