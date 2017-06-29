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29 июня 2017, 22:06 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Россиянка Егорова победила в плавании на 200 м на спине с рекордом юниорского ЧЕ

МОСКВА, 29 июн — Р-Спорт. Россиянка Полина Егорова победила в плавании на дистанции 200 метров на юниорском чемпионате Европы в Израиле с рекордом турнира.

Россиянка Полина <span class=error>Егорова</span> победила в плавании на дистанции 200 метров на <span class=error>юниорском</span> чемпионате Европы в Израиле с рекордом турнира. Увеличить
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Егорова в четверг проплыла дистанцию за 2 минуты 8,93 секунды. Предыдущий рекорд турнира принадлежал россиянке Дарье Устиновой (2.09,21) и был установлен в 2014 году. Второй стала россиянка Анастасия Авдеева (2.09,91), третьей — молдаванка Татьяна Салкуцан (2.10,12).

Евгений Сомов победил на 200-метровке брассом с результатом 2 минуты 10,79 секунды. Второе место занял австриец Валентин Байер (2.13,54), третье — украинец Никита Коптелов (2.13,78).

Климент Колесников стал вторым на 100-метровке на спине, показав время 54,69 секунды. Победил поляк Каспер Стоковский (54,60), третье место занял швейцарец Тьерри Боллин (54,92).

Василисса Буйная показала третье место на дистанции 100 метров кролем — 55,58 секунды. Первой стала голландка Маррит Стинберген (54,13), второй — чешка Барбора Сееманова (54,62).

Юниорский чемпионат Европы завершится 2 июля.
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