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29 июня 2017, 12:39 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Шуман: Уверен, что смогу помочь Ефимовой даже за три недели до ЧМ

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, экс-рекордсмен мира южноафриканский пловец Роланд Шуман прокомментировал своё решение поработать с трёхкратным призёром Олимпийских игр, четырёхкратной чемпионкой мира Юлией Ефимовой в преддверии июльского чемпионата мира в Будапеште.

Олимпийский чемпион трёхкратный чемпион мира <nobr>экс-рекордсмен</nobr> мира южноафриканский пловец <span class=error>Роланд</span> <span class=error>Шуман</span> прокомментировал своё решение поработать с трёхкратным призёром Олимпийских игр четырёхкратной чемпионкой мира Юлией <span class=error>Ефимовой</span> в преддверии июльского чемпионата мира в Будапеште. Увеличить
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«Это был тот самый случай, когда я согласился мгновенно, не раздумывая. Почему? Потому что это Юлия Ефимова. Мне нравится, что я имею возможность поделиться своими знаниями о старте. Создав и постоянно развивая свою собственную систему «реактивного старта», я просто кайфую от возможности рассказывать о ней другим пловцам, учить их максимально использовать потенциал скоростного отталкивания от стартовой тумбы. Задача простая — правильно используя руки и ноги, эффективно перевести энергию от тумбы, войдя в воду в идеальной позиции.

Я уверен, что смогу помочь Юлии Ефимовой и всей Efimova Team даже за три недели до чемпионата мира. Некоторые пловцы чувствуют изменения немедленно. У других этот процесс занимает больше времени. Но моя система «реактивного старта» имеет невероятный успех — все спортсмены быстро или чуть позже начинают максимально сильно и быстро отрываться от тумбы и входить в воду. Это, естественно, позволяет им показывать более высокие результаты в целом, — цитирует Шумана станица Efimova Team в «Фейсбуке».
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