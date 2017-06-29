Шуман: Уверен, что смогу помочь Ефимовой даже за три недели до ЧМ

«Это был тот самый случай, когда я согласился мгновенно, не раздумывая. Почему? Потому что это Юлия Ефимова. Мне нравится, что я имею возможность поделиться своими знаниями о старте. Создав и постоянно развивая свою собственную систему «реактивного старта», я просто кайфую от возможности рассказывать о ней другим пловцам, учить их максимально использовать потенциал скоростного отталкивания от стартовой тумбы. Задача простая — правильно используя руки и ноги, эффективно перевести энергию от тумбы, войдя в воду в идеальной позиции.

Я уверен, что смогу помочь Юлии Ефимовой и всей Efimova Team даже за три недели до чемпионата мира. Некоторые пловцы чувствуют изменения немедленно. У других этот процесс занимает больше времени. Но моя система «реактивного старта» имеет невероятный успех — все спортсмены быстро или чуть позже начинают максимально сильно и быстро отрываться от тумбы и входить в воду. Это, естественно, позволяет им показывать более высокие результаты в целом, — цитирует Шумана станица Efimova Team в «Фейсбуке».

<aside name="clb13908197" class="teaser teaser_incontent teaser_facebook"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_facebook"> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D478552965819566%26id%3D100009946009479&width=500" width="500" height="300" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908197.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>