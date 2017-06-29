Кирпичникова завоевала бронзу юниорского ЧЕ по плаванию на 800 м вольным стилем

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Кирпичникова в среду показала время 8 минут 36,79 секунды. Победила в заплыве венгерка Айна Кешей (8.31,81), второе место заняла испанка Беатрис Агеда (8.35,18).

«Рассчитывала показать лучший результат, но проплыла как на чемпионате России, поэтому не совсем довольна показанным временем. Не очень получилось в начале дистанции, так как вода попала в очки. Когда меня соперницы обгоняли, то говорила себе: “Не зря же я так много тренировалась”. Поэтому боролась до конца и не отдала третье место», — сказала Кирпичникова, которую цитирует официальный сайт Всероссийской федерации плавания (ВФП).