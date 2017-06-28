Российские пловцы завоевали четыре медали в первый день ЧЕ среди юниоров
В Нетании (Израиль) в первый день первенства Европы по плаванию среди юниоров золотые медали завоевала российская женская кролевая эстафетная команда 4×100 м (Катарина Милутинович, Полина Осипенко, Ирина Кривоногова и Василиса Буйная).
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Мужская эстафетная команда 4×100 м вольным стилем (Климент Колесников, Владимир Дубинин, Иван Гирев, Глеб Карасев) стала бронзовым призером соревнований, установив юношеский рекорд России — 3.17,99.
В личном первенстве серебро завоевал Мартин Малютин на дистанции 400 м вольным стилем, бронзовым призером стала Анастасия Кирпичникова в заплыве на 800 м вольным стилем.
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