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28 июня 2017, 22:54 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Российские пловцы завоевали четыре медали в первый день ЧЕ среди юниоров

В Нетании (Израиль) в первый день первенства Европы по плаванию среди юниоров золотые медали завоевала российская женская кролевая эстафетная команда 4×100 м (Катарина Милутинович, Полина Осипенко, Ирина Кривоногова и Василиса Буйная).

В <span class=error>Нетании</span> (Израиль) в первый день первенства Европы по плаванию среди юниоров золотые медали завоевала российская женская <span class=error>кролевая</span> эстафетная команда 4×100 м (<span class=error>Катарина</span> Милутинович Полина <span class=error>Осипенко</span> Ирина <span class=error>Кривоногова</span> и Василиса Буйная). Увеличить
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Мужская эстафетная команда 4×100 м вольным стилем (Климент Колесников, Владимир Дубинин, Иван Гирев, Глеб Карасев) стала бронзовым призером соревнований, установив юношеский рекорд России — 3.17,99.

В личном первенстве серебро завоевал Мартин Малютин на дистанции 400 м вольным стилем, бронзовым призером стала Анастасия Кирпичникова в заплыве на 800 м вольным стилем.
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