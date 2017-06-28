Ефимова выступит на ЧМ не только на всех дистанциях брассом, но и на 200 м комплексом

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«Юлия Ефимова выполнила норматив “А” Международной федерации водных видов спорта на 200 м комплексом, — сказал главный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров. — И я, пользуясь своим правом, предложил спортсменке и ее личному тренеру выступить в Будапеште на этой дистанции, они увидели в этом целесообразность — и согласились. Также мы обсудили участие Ефимовой в смешанной комбинированной эстафете. Юлия сказала: если нужно будет команде — она выйдет на старт».

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в столице Венгрии с 23 по 30 июля.

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