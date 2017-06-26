«Он погиб, пытаясь скрыться от пьяного». Как провести турнир памяти сына

В Новороссийске прошли четвёртые детские соревнования по плаванию, которые выросли из городского турнира до статуса краевых, а по факту — всероссийских. Проводит эти соревнования не федерация плавания Краснодарского края или кто-то из крупных бизнесменов, а семейная пара — диспетчер Ольга Александрова и тракторист Александр Окунев. Они прошли через все препоны, чтобы почтить память своего трагически погибшего сына-пловца, и в итоге создали соревнования, на которые участники мечтают вернуться. «Чемпионат» рассказывает очередную историю о детском спорте в России — трагическую, но с оптимистичной концовкой.

«Мы отдали сына в секцию, чтобы он плавать научился»

«Мы отдали Егора в секцию в шесть лет. Он же воды боялся, по колено даже не заходил, — рассказала «Чемпионату» Ольга Александрова. — Вот и хотели, чтобы плавать научился. Он попал к тренеру Олегу Денисенко, который с детьми ладил прекрасно. Буквально через неделю Егор уже в первых соревнованиях участвовал… И пошло-поехало. Сын очень любил плавание, был трудолюбивым, дисциплинированным, слушал тренера, выполнял всё, что тот говорил.

Денисенко относился к Егору как к сыну, но и требовал раз в десять больше, чем от остальных. Видел в нём перспективу. В 12 лет сын выполнил норматив кандидата в мастера спорта, но ему присвоили это звание только в 14. Он почти всегда плавал с ребятами на 2−3 года старше и почти всегда побеждал. У Олега была мечта — воспитать чемпиона мира, а если получится, то и олимпийского чемпиона, и Егора он готовил именно к этому.



У сына практически не было свободного времени — на улицу выйти мог только изредка, потому что тренировки до школы, школа, тренировки после школы, турниры….

«Пьяный хулиган потребовал мопед, чтобы поехать за водкой. А потом начал стрелять»

«У Егора всё получалось. Он выигрывал и международные турниры, устанавливал рекорд в своём возрасте. Но всё оборвалось 26 мая 2013 года. Они с тренером только прилетели с турнира в Германии, где Егор завоевал семь золотых медалей. Уже были куплены билеты на следующий турнир в Македонию, а почти сразу по возвращении он с друзьями решил покататься на мопедах, пообщаться. У Егора своего мопеда не было, он взял у моего брата, который тогда жил с нами.



Так вот, они с друзьями собрались на детской площадке недалеко от жилых домов. Как потом рассказывали приятели моего сына, со стороны этих домов к ним подошёл пьяный гражданин, который потребовал дать ему мопед или отвезти в магазин за водкой. Получив отказ, он куда-то ушёл, а потом вернулся с пистолетом. Уже потом мы узнали, что это обыкновенная «воздушка». Он начал стрелять в воздух, а спустя короткое время к площадке подкатила машина. В ней сидел брат этого «стрелка».

Ребята испугались, расселись на мопеды и попытались скрыться. Сидевшие в машине погнались за мопедом, на котором был Егор. Сын врезался в бордюр, вылетел из седла и ударился головой о бетонную плиту. Он пролежал в коме четыре дня, а 30 мая скончался. По факту его смерти было возбуждено уголовное дело.



Те, кто гонялся за ним на машине, не отрицали того, что пытались его догнать. Но они утверждали, что ехали на скорости 20 км/ч. Прямого контакта между транспортными средствами не было, и доказать нам ничего не удалось. Всё спустили на тормозах, несмотря на показания детей, которые рассказали все подробности. Дело просто было закрыто….

«Дети просили сделать турнир в память о Егоре, деньги давали»

«Когда это случилось, мы все были в шоке — я, супруг, наш старший сын Иван, Денисенко со своей супругой Еленой, родные и друзья. Мы одно время даже хотели уехать из города, так тяжело было. Мне писали и звонили дети, которые занимались с Егором, их родители. Говорили, что было бы здорово провести турнир в его память, говорили, что нужно попробовать, обещали помочь. Писали и из Германии, и из Македонии, и из Израиля — он участвовал там в соревнованиях, его запомнили. В Македонии его очень ждали, а когда узнали о гибели, провели минуту молчания в память о Егоре перед стартом турнира, потом передали нам сувениры и памятную медаль….

И мы с Денисенко решили — почему бы и нет? Ведь это же не для нас, для детей нужно. У нас все говорят о поддержке детского спорта, а когда доходит до реальных дел, почему-то отворачиваются. Мы хотели сделать что-то особенное, чтобы это запомнилось. Остановились на том, что обязательно нужны медали для всех призёров, причём не просто штамповки, а такие медали, которые расскажут детям о турнире. Придумали макет с барельефом Егора. Для их изготовления нужна была значительная сумма. А ведь мы хотели ещё сделать значки, магниты, буклеты….

Я занялась поиском спонсоров, а Денисенко решал все бумажные вопросы в спорткомитете, разрабатывал регламент, приглашал команды. Составила список, куда можно пойти с предложением помочь в проведении турнира, и ходила. Кто-то помогал, кто-то нет. Мы много собственных средств потратили, тренер свои деньги вложил, дети приносили, говорили, чтобы не отказывались. Пришлось пойти даже на такую меру, как стартовый взнос. Слава богу, вот так вскладчину мы провели турнир в бассейне «Дельфин», а жили участники в Широкой Балке, где нам пошли навстречу с размещением и сделали огромные скидки….

«Помогали те, кто далёк от спорта. А в прошлом году умер Денисенко»

«Спорткомитет Новороссийска был против этой идеи. Спрашивали меня — что такого сделал Егор, чтобы вот так в его память сразу турнир организовывать. Говорили, что он ничего не добился в жизни. Да не в этом дело! У нас не так много соревнований для детей, а тут довольно крупный турнир, для проведения которого спорткомитету практически ничего не нужно делать. Правда, благодаря стараниям Денисенко мы их уломали….

Первый турнир прошёл в Новороссийске, второй — в Кабардинке, где есть собственный бассейн, возможность размещения 700 человек и отличные условия, включая полностью оплаченную еду. В прошлом году мы попробовали сделать соревнования на открытой воде, но погода подвела, и не всё получилось, потому решили вернуться в свой город. В ноябре умер Олег Валерьевич (Денисенко. — Прим. «Чемпионата») — сердце не выдержало. Для плавания Новороссийска это невосполнимая потеря, он был великим детским тренером. Для него ученики были семьёй, он мог возить их на турниры за свои деньги. Это был очень тяжёлый удар.

Всё легло на мои плечи. Я решила обратиться за помощью в краевую федерацию плавания, объяснила ситуацию и… получила поддержку. Мне и финансового помогли, и в краевой календарь турнир включили. Огромное спасибо и федерации, и администрации Краснодарского края. Бизнесмены, к которым я обращалась, абсолютно далёкие от спорта люди, помогали, не спрашивая подробностей. А спорткомитет, хоть потом и выделил некоторые средства на призы, не помог с самым главным — организацией транспорта для детей. Это была огромная проблема. Мы решили все вопросы, включая размещение, но с транспортом… Просили знакомых, возили сами, а в итоге на половину детей автобусы нам выделили.



Иногда накатывало отчаяние, но мы решили, что в память Егора и Олега ни в коем случае не должны отступаться. Знакомые посоветовали нам связаться с компанией Speedo, мы написали и получили призы для всех призёров — очки, шапочки, зажимы для носа. Они обещали помогать и впредь. Общими усилиями у нас ни один ребёнок без подарка не уехал.

«Пригласили Сальникова. Он сразу ответил согласием»

«Я не просила помощи у Всероссийской федерации плавания, хотя на турнир приезжают сотни детей из десятков регионов страны. Но за несколько дней до соревнований нынешнего года решила написать письмо на имя президента ВФП Владимира Сальникова. Объяснила ему ситуацию, предложила сделать турнир всероссийским, ведь по факту он таковым и является.

Отправила по электронной почте сканы фотографий, где он вместе с Егором… Сальников сразу ответил согласием, но в нынешнем году приехать никак не мог, так как у него уже был свёрстан календарь. Он обещал приехать, посмотреть всё на месте и дал гарантию, что на соревнованиях 2018 года точно будет.



Я хочу сказать, что наша семья будет заниматься организацией турнира, пока будет здоровье и возможности. Мы делаем это для детей. В память о своём ребёнке. И будем делать.