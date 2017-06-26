Олимпийский чемпион Шуман будет работать с Ефимовой на сборе в Испании
Профессиональная команда по плаванию Efimova Team подписала контракт о сотрудничестве с олимпийским чемпионом, трёхкратным чемпионом мира Роландом Шуманом из ЮАР, сообщает официальная страница команды Юлии Ефимовой в «Фейсбуке».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«На заключительном сборе перед чемпионатом мира, который пройдёт в Матаро (Испания), этот специалист в течение недели будет работать с Юлией Ефимовой и другими нашими спортсменами над такими важными элементами плавания, как “старт”, “выход”, “поворот”. Надеемся, это принесёт пользу», — говорится в сообщении.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter