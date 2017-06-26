Олимпийский чемпион Шуман будет работать с Ефимовой на сборе в Испании

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«На заключительном сборе перед чемпионатом мира, который пройдёт в Матаро (Испания), этот специалист в течение недели будет работать с Юлией Ефимовой и другими нашими спортсменами над такими важными элементами плавания, как “старт”, “выход”, “поворот”. Надеемся, это принесёт пользу», — говорится в сообщении.

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