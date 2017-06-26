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26 июня 2017, 10:14 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Олимпийский чемпион Шуман будет работать с Ефимовой на сборе в Испании

Профессиональная команда по плаванию Efimova Team подписала контракт о сотрудничестве с олимпийским чемпионом, трёхкратным чемпионом мира Роландом Шуманом из ЮАР, сообщает официальная страница команды Юлии Ефимовой в «Фейсбуке».

Профессиональная команда по плаванию Efimova <span class=error>Team</span> подписала контракт о сотрудничестве с олимпийским чемпионом трёхкратным чемпионом мира <span class=error>Роландом</span> <span class=error>Шуманом</span> из ЮАР сообщает официальная страница команды Юлии <span class=error>Ефимовой</span> в Фейсбуке. Увеличить
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«На заключительном сборе перед чемпионатом мира, который пройдёт в Матаро (Испания), этот специалист в течение недели будет работать с Юлией Ефимовой и другими нашими спортсменами над такими важными элементами плавания, как “старт”, “выход”, “поворот”. Надеемся, это принесёт пользу», — говорится в сообщении.
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